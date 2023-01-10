Энберт — о бронзе Туктамышевой на ЧР-2023: Лиза, конечно, победитель — кто же она ещё?

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в командных соревнованиях, призёр чемпионатов мира и Европы в парном катании Александр Энберт высказался об итогах чемпионата России – 2023 в женском одиночном катании.

Победу одержала 15-летняя дебютантка Софья Акатьева, второй стала Камила Валиева, третьей – 26-летняя Елизавета Туктамышева.

«Не устану повторять, что в женском одиночном катании на пьедестале стояли три победительницы. Софья взяла первое место: она весь сезон шла к этому и доказывала, что может исполнять сложные элементы, может бороться с нашими прекрасными опытными спортсменками. Это её огромная победа.

Для Камилы это стопроцентная победа — ведь очень сложно после олимпийского сезона входить в новый сезон. Тем более что Камила на Олимпийских играх отдала все силы и нервы. Мне кажется, ей было сложнее всех. Её первое место в произвольной программе — классный прокат, классный итог 2022 года. Я очень рад за неё. Спорт есть спорт, к сожалению, ты не всегда выигрываешь, но нет ничего страшного в том, что Камила сейчас вторая. У неё все золотые медали ещё впереди.

Ну и Лиза, конечно, победитель — кто же она ещё? 15 чемпионатов России, первая медаль за восемь лет — это победа. Ну и что, что третье место?

Женское катание на чемпионате России настолько сложное, настолько конкурентное, что любая медаль — это победа. Я иногда слышал, как олимпийских призёров называли олимпийскими чемпионами. Как спортсмен я всегда хотел поправить: нет, я серебряный призёр, не называйте меня чемпионом. Но для женского катания на чемпионате России надо сделать исключение: там все — чемпионы», — приводит слова Энберта «Газета.Ru».