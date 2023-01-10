«Камилу такой ещё никогда не видел». Энберт — о танце Уэнсдей в исполнении Валиевой

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в командных соревнованиях, призёр чемпионатов мира и Европы в парном катании Александр Энберт восхитился показательным номером серебряного призёра чемпионата России – 2023 в женском одиночном катании Камилы Валиевой в образе вампирши Уэнсдей Аддамс.

«Я Камилу такой ещё никогда не видел. И мне как зрителю это очень зашло, очень понравилось. Думаю, что для неё это был интересный челлендж, и в творческом плане это для неё новая веха, которая, возможно, что-то раскроет в будущем. Бывает, что ты попробовал что-то в показательном номере и начинаешь думать о том, чтобы вставить это в свои программы. Возможно, в следующем году мы увидим что-то новое от Камилы.

Прекрасный выбор музыки от штаба, и, думаю, сама Камила тоже внесла свой вклад. Очень трендовый, современный и прекрасный номер. Надо не бояться современных программ и новых прочтений. Когда в фигурном катании были запрещены слова, мы слышали много инструментальной классической музыки — и она прекрасна, но разнообразие должно быть, в том числе самое свежее», — приводит слова Энберта «Газета.Ru».