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Евгения Медведева отреагировала на использование её фото в анонсе Олимпиады-2026

Евгения Медведева отреагировала на использование её фото в анонсе Олимпиады-2026
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Российская фигуристка Евгения Медведева в своих социальных сетях отреагировала на то, что её фотография используется в анонсе Олимпийских игр — 2026, которые пройдут в Милане (Италия).

Фото: социальные сети Медведевой

Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля 2026 года.

Евгения Медведева является двукратной чемпионкой мира в женском одиночном катании. На Олимпиаде 2018 года Медведева завоевала две серебряные медали — в личных и в командных соревнованиях. После тех Игр Евгения уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях. Сейчас 23-летняя Евгения Медведева получает высшее образование, работает на телевидении и участвует в ледовых шоу.

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