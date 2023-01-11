Евгения Медведева отреагировала на использование её фото в анонсе Олимпиады-2026

Российская фигуристка Евгения Медведева в своих социальных сетях отреагировала на то, что её фотография используется в анонсе Олимпийских игр — 2026, которые пройдут в Милане (Италия).
Фото: социальные сети Медведевой
Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля 2026 года.
Евгения Медведева является двукратной чемпионкой мира в женском одиночном катании. На Олимпиаде 2018 года Медведева завоевала две серебряные медали — в личных и в командных соревнованиях. После тех Игр Евгения уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях. Сейчас 23-летняя Евгения Медведева получает высшее образование, работает на телевидении и участвует в ледовых шоу.
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