ВЦИОМ: россияне назвали Камилу Валиеву спортсменкой 2022 года

Олимпийская чемпионка в команде, чемпионка России и Европы 2022 года российская фигуристка Камила Валиева признана лучшей спортсменкой 2022 года по версии российских болельщиков.

Согласно данным ВЦИОМ, за Валиеву проголосовали 7%. На втором месте — лыжник Александр Большунов (5%), на третьем — капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (4%).



Также по 2% опрошенных проголосовали за фигуристок Анну Щербакову и Александру Трусову.

Согласно результатам исследования, вероятность попадания в народный рейтинг зависит от достижений спортсменов на крупнейших соревнованиях.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 24 и 27 декабря 2022 года, в нём приняли участие 1600 опрошенных в возрасте не моложе 18 лет.