Тарасова — об опасности выступлений на морозе: небезопасно даже ходить
Поделиться
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, комментируя новость о госпитализации с пневмонией олимпийского чемпиона Романа Костомарова, ответила на вопрос об опасности выступлений фигуристов на морозе.
«Небезопасно даже ходить, чего-нибудь на голову может упасть. Я каталась на морозе, мы все катались и тренировались в таких условиях. Раньше же катков (крытых. — Прим. «Чемпионата») не было», — сказала Тарасова в интервью «РИА Новости Спорт».
Напомним, Роман Костомаров был госпитализирован и помещён в реанимацию 10 января. Позже появилась информация, что спортсмена подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
В начале года Роман Костомаров принимал участие в ледовом шоу Авербуха «Волшебник страны Оз».
Комментарии
- 11 января 2023
-
12:21
-
12:03
-
11:25
-
10:07
- 10 января 2023
-
22:20
-
21:25
-
20:09
-
19:52
-
19:30
-
19:18
-
18:53
-
18:39
-
17:35
-
16:30
-
16:15
-
15:33
-
15:21
-
15:08
-
14:39
-
14:30
-
14:15
-
13:48
-
13:20
-
13:11
-
12:47
-
12:21
-
11:51
-
11:28
-
10:30
- 9 января 2023
-
23:47
-
23:38
-
21:34
-
19:25
-
18:58
-
14:05
Партнерский контент