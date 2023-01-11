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Тарасова — об опасности выступлений на морозе: небезопасно даже ходить

Тарасова — об опасности выступлений на морозе: небезопасно даже ходить
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, комментируя новость о госпитализации с пневмонией олимпийского чемпиона Романа Костомарова, ответила на вопрос об опасности выступлений фигуристов на морозе.

«Небезопасно даже ходить, чего-нибудь на голову может упасть. Я каталась на морозе, мы все катались и тренировались в таких условиях. Раньше же катков (крытых. — Прим. «Чемпионата») не было», — сказала Тарасова в интервью «РИА Новости Спорт».

Напомним, Роман Костомаров был госпитализирован и помещён в реанимацию 10 января. Позже появилась информация, что спортсмена подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

В начале года Роман Костомаров принимал участие в ледовом шоу Авербуха «Волшебник страны Оз».

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