Фото: Евгений Плющенко с семьёй посетил Мариинский театр
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Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко в своих социальных сетях выложил фото с женой Яной Рудковской и сыном Александром из Мариинского театра. Семья Плющенко посетила балет «Щелкунчик».
Фото: из личного архива Плющенко
40-летний Евгений Плющенко также является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр, трёхкратным чемпионом мира, семикратным чемпионом Европы, четырёхкратным победителем финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию, 10-кратным чемпионом России. Он открыл в Москве свою школу «Ангелы Плющенко». В его академии занимаются такие спортсмены, как Софья Муравьёва, Вероника Жилина, Софья Титова и другие.
Также смотрите видео: Трусова и Кондратюк побывали на балете «Щелкунчик»
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