Фото: Евгений Плющенко с семьёй посетил Мариинский театр

Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко в своих социальных сетях выложил фото с женой Яной Рудковской и сыном Александром из Мариинского театра. Семья Плющенко посетила балет «Щелкунчик».

Фото: из личного архива Плющенко

40-летний Евгений Плющенко также является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр, трёхкратным чемпионом мира, семикратным чемпионом Европы, четырёхкратным победителем финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию, 10-кратным чемпионом России. Он открыл в Москве свою школу «Ангелы Плющенко». В его академии занимаются такие спортсмены, как Софья Муравьёва, Вероника Жилина, Софья Титова и другие.

Также смотрите видео: Трусова и Кондратюк побывали на балете «Щелкунчик»