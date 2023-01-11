Костомаров в крайне тяжёлом состоянии. Он введён в медикаментозную седацию

Появились новые подробности о состоянии госпитализированного с пневмонией олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, состояние спортсмена крайне тяжёлое, он находится под медикаментозной седацией. У него левосторонняя пневмония в сочетании с гриппом B.
Напомним, Роман Костомаров был госпитализирован и помещён в реанимационное отделение 10 января. Позже появилась информация, что спортсмена подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
В начале года Роман Костомаров принимал участие в ледовом шоу Авербуха «Волшебник страны Оз».
В дуэте с Татьяной Навкой Роман Костомаров — олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, трёхкратный победитель финалов Гран-при, чемпион мира 1996 года среди юниоров и трёхкратный чемпион России. Он является заслуженным мастером спорта России. В разное время партнёршами Костомарова также были Екатерина Давыдова и Анна Семенович.
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