Евгения Медведева пожелала скорейшего выздоровления Роману Костомарову

Российская фигуристка Евгения Медведева в своих социальных сетях пожелала скорейшего выздоровления олимпийскому чемпиону Роману Костомарову, который находится в реанимации.

«Всё будет хорошо. Скорейшего выздоровления», — написала Медведева, прикрепив фотографию именитого фигуриста.

В дуэте с Татьяной Навкой Роман Костомаров — олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, трёхкратный победитель финалов Гран-при, чемпион мира 1996 года среди юниоров и трёхкратный чемпион России.

Евгения Медведева является двукратной чемпионкой мира в женском одиночном катании. На Олимпиаде 2018 года Медведева завоевала две серебряные медали — в личных и в командных соревнованиях. После тех Игр Евгения уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях.