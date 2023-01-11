«Дорогой, держись, борись». Анна Семенович — о госпитализации бывшего партнёра Костомарова

Певица и телеведущая Анна Семенович, которая была партнёршей Романа Костомарова, прокомментировала госпитализацию именитого фигуриста.
«От всего сердца желаю своему другу Роме Костомарову скорейшего выздоровления. Абсолютно уверена, что он справится с болезнью. Так случается, что простудные инфекции преследуют спортсменов, чья жизнь связана со льдом.
Я несколько лет была партнёршей Романа, и вместе мы прошли через разные трудности. Он очень сильный человек, настоящий боец, который пройдёт и это испытание. А наша поддержка обязательно поможет Роме совсем скоро вернуться на лёд, радовать нас шикарным катанием и новыми достижениями. Дорогой Рома, держись, борись», — приводит слова Семенович ТАСС.
Роман Костомаров и Анна Семенович выступали вместе в сезоне 1999 года и завоевали серебро чемпионата России. Позднее Костомаров вернулся в пару к Татьяне Навке, выиграв с ней золото Олимпиады в 2006 году.
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