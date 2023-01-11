Иоланда Чен: Валиева очень популярна в народе, в течение всего года она была на виду
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Серебряный призёр чемпионата мира в тройном прыжке Иоланда Чен считает вполне обоснованным признание россиянами Камилы Валиевой главной спортсменкой России в 2022 году согласно опросу ВЦИОМ.
«Такой выбор говорит о том, что Валиева очень популярна в народе. Её чаще других показывали и говорили о ней в 2022 году. Выступала она хорошо на фоне других спортсменов. Конечно, зимний олимпийский скандал не жалел её. Неприятно, когда такое происходит.
В течение всего года Камила была на виду. Делала новые постановки. К концу 2022 года были старты, где Валиева солировала и была самой яркой фигуристкой. Вот поэтому имя Камилы первым приходит в голову, когда спрашивают о спортсменах. Всё вполне логично» — сказала Чен в интервью Sport 24.
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