Алексей Мишин пожелал быстрого выздоровления Роману Костомарову

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин пожелал скорейшего выздоровления попавшему в больницу олимпийскому чемпиону Роману Костомарову.

Накануне стало известно, что Костомаров, выступавший в танцевальном дуэте с Татьяной Навкой, попал в реанимацию с пневмонией. Позднее его перевели в центр в Коммунарке. Несмотря на то что Костомаров находится на ЭКМО и подключён к аппарату ИВЛ, его состояние остаётся стабильно тяжёлым.

«Роман — легенда фигурного катания, хороший парень. Желаю ему быстрого выздоровления. Я и сам лежу с пневмонией», — приводит слова Мишина «Матч ТВ».

В новогодние праздники Костомаров выступал в шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз», которое проходило в том числе и на открытом воздухе.