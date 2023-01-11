Алексей Мишин пожелал быстрого выздоровления Роману Костомарову
Поделиться
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин пожелал скорейшего выздоровления попавшему в больницу олимпийскому чемпиону Роману Костомарову.
Накануне стало известно, что Костомаров, выступавший в танцевальном дуэте с Татьяной Навкой, попал в реанимацию с пневмонией. Позднее его перевели в центр в Коммунарке. Несмотря на то что Костомаров находится на ЭКМО и подключён к аппарату ИВЛ, его состояние остаётся стабильно тяжёлым.
«Роман — легенда фигурного катания, хороший парень. Желаю ему быстрого выздоровления. Я и сам лежу с пневмонией», — приводит слова Мишина «Матч ТВ».
В новогодние праздники Костомаров выступал в шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз», которое проходило в том числе и на открытом воздухе.
Комментарии
- 11 января 2023
-
18:41
-
18:26
-
17:33
-
16:55
-
16:17
-
15:18
-
14:40
-
14:22
-
13:17
-
13:10
-
12:50
-
12:21
-
12:03
-
11:25
-
10:07
- 10 января 2023
-
22:20
-
21:25
-
20:09
-
19:52
-
19:30
-
19:18
-
18:53
-
18:39
-
17:35
-
16:30
-
16:15
-
15:33
-
15:21
-
15:08
-
14:39
-
14:30
-
14:15
-
13:48
-
13:20
-
13:11
Партнерский контент