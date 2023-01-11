Тренер Алексей Мишин заболел и лечится ещё с чемпионата России в Красноярске

Тренер Татьяна Мишина сообщила, что её супруг, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин заболел ещё на чемпионате России в Красноярске, который проходил 22–25 декабря.
В группе Мишина занимаются Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко и Глеб Лутфулин. Пока специалист лечится и не посещает тренировки, его заболевание протекает без высокой температуры.
«Он заболел, но несильно — голос сел, на каток не ходит, лечится, ещё с Красноярска это потянулось. Здоровье важнее всего, в группе всё под контролем — и я хожу, и Татьяна Прокофьева. Посмотрим, как будет вечером, днём он говорил, что уже лучше, будем надеяться, что это не грипп. Он два дня назад уехал на дачу и находится там, чтобы и меня не заразить, и спокойно отлежаться. Надеемся, что всё будет в порядке, на Кубок Первого канала собирался, настрой оптимистичный», — приводит слова Мишиной ТАСС.
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