«Непряева была гораздо круче». Вяльбе — о признании Валиевой спортсменкой года

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказала мнение, что фигуристку Камилу Валиеву незаслуженно признали спортсменкой года по результатам опроса россиян.

На втором месте в рейтинге, составленном ВЦИОМ по результатам опроса россиян, расположился лыжник Александр Большунов, на третьем — хоккеист Александр Овечкин.

«Я считаю, что это незаслуженно, потому что лыжница Наталья Непряева была круче гораздо. Овечкина я что-то не видела на Олимпиаде. Я рада за Сашу, безусловно, тоже, но я считаю, что Большунов более достойный человек на сегодняшний день», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости Спорт».

Большунов на Олимпиаде-2022 завоевал три олимпийские медали, а Валиева помогла сборной России выиграть командный турнир, Непряева стала олимпийской чемпионкой в эстафете.