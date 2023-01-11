Мишин — о болезни Костомарова: винить катки, мороз, шоу и организаторов — это неправильно

Заслуженный тренер СССР Алексей Мишин заявил, что не стал бы связывать тяжёлое заболевание олимпийского чемпиона Романа Костомарова с выступлением на морозе.

Накануне стало известно, что Костомаров, выступавший в танцевальном дуэте с Татьяной Навкой, попал в реанимацию с пневмонией. Позднее его перевели в центр в Коммунарке. Несмотря на то что Костомаров находится на ЭКМО и подключён к аппарату ИВЛ, его состояние остаётся стабильно тяжёлым. В новогодние праздники Костомаров выступал в шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз», которое проходило в том числе и на открытом воздухе.

«Вы знаете, это то же самое, что Женя Семененко неудачно упал на катке нестандартного размера. Люди говорили, что нельзя проводить шоу на маленьких катках. Это просто случай — как на маленьких катках шоу проводить, так и в морозы. Я помню, что мы катались на открытых катках во времена моей прогрессивной молодости и в очень сильный мороз. Другие спортсмены тоже катались — ничего не происходило. Это просто неудачное стечение обстоятельств. Но теперь винить катки, мороз, шоу и организаторов — это неправильно», — приводит слова Мишина «РИА Новости Спорт».

Сам Мишин болеет ещё с конца декабря и не проводит тренировки, чтобы не заразить учеников.