Лайшев: Валиеву справедливо назвали спортсменом года

Руководитель центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказал мнение, что фигуристку Камилу Валиеву заслуженно признали спортсменкой года по результатам опроса россиян.

На втором месте в рейтинге, составленном ВЦИОМ по результатам опроса россиян, расположился лыжник Александр Большунов, на третьем — хоккеист Александр Овечкин.



«Выбор абсолютно оправданный. Она в 15 лет попала на Олимпиаду, прошла через давление со стороны недружественных нам стран и всё равно выдержала его, стала олимпийской чемпионкой в команде. Перед этим стала чемпионкой Европы. Не каждый сможет в таком юном возрасте преодолеть психологическую нагрузку. Она отстояла честь всей страны. И она просто мастер высочайшего класса, это мы видим по её катанию.



Это справедливое решение относительно давления и её борьбы. Мне очень нравятся и Большунов, и Щербакова — она умница. Но мы видели, что там происходило. Это была исключительная Олимпиада, такого давления на наших спортсменов никогда не было. Валиеву хотели сломать, но она не сломалась. С моей точки зрения, справедливо, что её поддержали люди», — приводит слова Лайшева Sport24