Пётр Гуменник — о своём росте: мне кажется, я стал мощнее кататься, выше прыгать
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Серебряный призёр чемпионата России 20-летний фигурист Пётр Гуменник высказался о своём профессиональном и физическом развитии.
«Мне кажется, я стал мощнее кататься, выше прыгать. Мне стало физически легче делать прыжки. Возможно, маленькие фигуристы более устойчивы, им легче сгруппироваться, меньше сил тратят. Но если мы говорим о физической форме, то она натренировывается с тем ростом, который у тебя есть», — приводит слова Гуменника Sport24.
Напомним, на минувшем чемпионате России по фигурному катанию Пётр Гуменник набрал одинаковое количество баллов с Евгением Семененко по итогам короткой и произвольной программ. Однако золото досталось Семененко, поскольку приоритет отдаётся произвольной программе.
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