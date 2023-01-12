Заслуженный тренер СССР Алексей Мишин рассказал о своём самочувствии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал о своём самочувствии. Вчера, 11 января, его супруга Татьяна Мишина заявила, что он заболел на чемпионате России в Красноярске, который проходил 22-25 декабря.
«Спасибо за беспокойство. Я выздоравливаю. Планирую ли восстановиться к Кубку Первого канала? Конечно», — приводит слова Мишина ТАСС.
В группе 81-летнего Мишина занимаются Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко и Глеб Лутфуллин. Пока специалист лечится и не посещает тренировки, его заболевание протекает без высокой температуры. На чемпионате России его подопечные забрали две медали. Туктамышева завоевала бронзу. Евгений Семененко стал чемпионом России, набрав одинаковое количество баллов с Петром Гуменником.
- 12 января 2023
-
13:10
-
12:36
-
11:41
-
11:40
-
11:11
-
10:19
-
09:41
- 11 января 2023
-
22:32
-
22:23
-
20:25
-
19:26
-
19:15
-
18:41
-
18:26
-
17:33
-
16:55
-
16:17
-
15:18
-
14:40
-
14:22
-
13:17
-
13:10
-
12:50
-
12:21
-
12:03
-
11:25
-
10:07
- 10 января 2023
-
22:20
-
21:25
-
20:09
-
19:52
-
19:30
-
19:18
-
18:53
-
18:39