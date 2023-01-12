Заслуженный тренер СССР Алексей Мишин рассказал о своём самочувствии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал о своём самочувствии. Вчера, 11 января, его супруга Татьяна Мишина заявила, что он заболел на чемпионате России в Красноярске, который проходил 22-25 декабря.



«Спасибо за беспокойство. Я выздоравливаю. Планирую ли восстановиться к Кубку Первого канала? Конечно», — приводит слова Мишина ТАСС.

В группе 81-летнего Мишина занимаются Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко и Глеб Лутфуллин. Пока специалист лечится и не посещает тренировки, его заболевание протекает без высокой температуры. На чемпионате России его подопечные забрали две медали. Туктамышева завоевала бронзу. Евгений Семененко стал чемпионом России, набрав одинаковое количество баллов с Петром Гуменником.