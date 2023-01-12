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Источник: Роман Костомаров выходил на лёд с температурой 38,4 и лечился прорубью

Источник: Роман Костомаров выходил на лёд с температурой 38,4 и лечился прорубью
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Олимпийский чемпион 2006 года в спортивных танцах, фигурист Роман Костомаров, находящийся сейчас в реанимации, выходил на лёд с температурой 38,4 и лечился окунанием в прорубь. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

«По нашей информации, Роман с температурой 38,4 не пропускал выступления и продолжал покорять лёд. В течение недели он лечился окунанием в прорубь вместо стандартной терапии. 10 января Костомарову стало хуже и его экстренно госпитализировали в реанимацию», — сообщает источник.

Напомним, Роман Костомаров был госпитализирован и помещён в реанимационное отделение 10 января. Позже появилась информация, что состояние спортсмена крайне тяжёлое, он находится под медикаментозной седацией. У него левосторонняя пневмония в сочетании с гриппом B.

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