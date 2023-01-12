Отец Костомарова опроверг информацию о том, что его сын лечился окунанием в прорубь

Сергей Костомаров, отец олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова, опроверг информацию о том, что его сын лечился окунанием в прорубь. В СМИ появилась информация о том, что Роман выходил на лёд с температурой 38,4 и лечился прорубью.
«Нет, это неправда. И Рома ни от чего не лечился сейчас. Он просто где‑то простудился. Он спортсмен, тренированный. Я вообще в шоке, что он так серьёзно заболел и где он мог так простудиться», — приводит слова Сергея Костомарова «Матч ТВ».
Напомним, Роман Костомаров был госпитализирован и помещён в реанимационное отделение 10 января. Позже появилась информация, что состояние спортсмена крайне тяжёлое, он находится под медикаментозной седацией. У него левосторонняя пневмония в сочетании с гриппом B.
- 12 января 2023
-
15:32
-
15:13
-
14:35
-
13:10
-
12:36
-
11:41
-
11:40
-
11:11
-
10:19
-
09:41
- 11 января 2023
-
22:32
-
22:23
-
20:25
-
19:26
-
19:15
-
18:41
-
18:26
-
17:33
-
16:55
-
16:17
-
15:18
-
14:40
-
14:22
-
13:17
-
13:10
-
12:50
-
12:21
-
12:03
-
11:25
-
10:07
- 10 января 2023
-
22:20
-
21:25
-
20:09
-
19:52
-
19:30