Отец Костомарова опроверг информацию о том, что его сын лечился окунанием в прорубь

Сергей Костомаров, отец олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова, опроверг информацию о том, что его сын лечился окунанием в прорубь. В СМИ появилась информация о том, что Роман выходил на лёд с температурой 38,4 и лечился прорубью.

«Нет, это неправда. И Рома ни от чего не лечился сейчас. Он просто где‑то простудился. Он спортсмен, тренированный. Я вообще в шоке, что он так серьёзно заболел и где он мог так простудиться», — приводит слова Сергея Костомарова «Матч ТВ».

Напомним, Роман Костомаров был госпитализирован и помещён в реанимационное отделение 10 января. Позже появилась информация, что состояние спортсмена крайне тяжёлое, он находится под медикаментозной седацией. У него левосторонняя пневмония в сочетании с гриппом B.