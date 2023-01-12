Траньков — Костомарову: ты самый сильный и смелый из нас. Верю, ты победишь!

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков в своих социальных сетях обратился к олимпийскому чемпиону Роману Костомарову, который находится в реанимации.

«Ромка, ты самый сильный и смелый из нас. Верю, ты победишь!» — написал Траньков, прикрепив фотографию с Костомаровым.

Фото: из личного архива Транькова

Роман Костомаров был госпитализирован и помещён в реанимационное отделение 10 января. Позже появилась информация, что состояние спортсмена крайне тяжёлое, он находится под медикаментозной седацией. У него левосторонняя пневмония в сочетании с гриппом B.

В дуэте с Татьяной Навкой Роман Костомаров — олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, трёхкратный победитель финалов Гран-при, чемпион мира 1996 года среди юниоров и трёхкратный чемпион России.