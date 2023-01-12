Навка — о состоянии здоровья Костомарова: нужно молиться и верить в лучшее!

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка выразила поддержку своему партнёру по дуэту, Роману Костомарову, который находится в больнице в тяжёлом состоянии.



Во вторник, 10 января, стало известно, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее его перевели в центр в Коммунарке. Несмотря на то, что Костомаров находится на ЭКМО и подключён к аппарату ИВЛ, его состояние остаётся стабильно тяжёлым. При этом в новогодние праздники Костомаров выступал в шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз», которое проходило в том числе и на открытом воздухе.



«Состояние Романа тяжёлое. Врачи делают всё возможное! Надеемся и молимся, что сильный организм Романа победит эту болезнь. Верим, что всё-таки всё будет нормально. Нужно молиться и верить в лучшее!» — приводит слова Навки Sport24.