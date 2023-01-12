Фигуристка Алина Горбачёва выступит на Кубке Первого канала
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15-летняя фигуристка Алина Горбачёва примет участие в Кубке Первого канала, сообщает «Спорт день за днём», ссылаясь на информацию, полученную от тренера спортсменки Софьи Федченко.
Ранее сообщалось, что на Кубке Первого канала должны выступить фигуристки, вошедшие в топ-8 на чемпионате России в Красноярске. Это Софья Акатьева, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Софья Муравьёва, Аделия Петросян, Анастасия Зинина, Вероника Яметова и Ксения Синицына.
Горбачёва на первенстве страны заняла девятое место, а ранее стала бронзовым призером этапа Кубка России в Перми. Участие Алины в Кубке Первого канала автоматически означает снятие кого-то из заявленных участниц. Однако, кого заменит Горбачева, пока неизвестно.
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