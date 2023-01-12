Журова объяснила, почему не считает Валиеву спортсменкой года, и назвала свой вариант

Олимпийская чемпионка Турина-2006 по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова объяснила, почему не согласна с мнением россиян и считает лучшим спортсменом года лыжника Александра Большунова, а не фигуристку Камилу Валиеву.
В рейтинге, составленном ВЦИОМ по результатам опроса россиян, лучшей стала Валиева. На втором месте расположился Большунов, на третьем — хоккеист Александр Овечкин.
«Большунов завоевал больше медалей, и я принимаю здесь спортивный принцип. Люди руководствуются эмоциями, и Камила вызвала потрясающие эмоции! Когда у человека такое чувство превосходит, тогда несомненно он такого спортсмена назовёт лучшим. У спортсменов не принято мыслить категориями гипотетическими, есть протокол и результат. Если человек стал пятикратным олимпийским чемпионом, то несомненно он выше олимпийского чемпиона, ставшим один раз», — приводит слова Журовой Vprognoze.ru
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