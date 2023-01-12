«Это любовь к ребёнку». Гербольдт — о признании Валиевой спортсменкой года

Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт, выступавшая в одиночном и парном катании, высказалась о результатах опроса Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ), согласно которым Камила Валиева стала лучшей спортсменкой 2022 года.

Валиева опередила Александра Большунова и Александра Овечкина, также вошедших в тройку лучших.

«Я, наверное, всё-таки за тех, кто выиграл Олимпиаду, хотя с большим уважением отношусь к Камиле.

Заслужила ли Валиева народную любовь? Это любовь к ребёнку, которого было жалко в сложившейся в Пекине ситуации. Об этом очень много говорили, говорят и будут говорить ещё какое-то время. Плюс Камила была ребёнком и показывала лучшие результаты в мире, не считая Олимпиады», — приводит слова Гербольдт «Спорт день за днём».