Певица Подольская: все победы отдаю Роме Костомарову. Знаю и верю, что он победит

Певица Наталья Подольская обратилась к сопернику по ледовому шоу «Ледниковый период. Снова вместе» олимпийскому чемпиону Роману Костомарову, который находится в больнице в тяжёлом состоянии.



Подольская катается в паре с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьёвым, Костомаров – с актрисой театра и кино Валерией Ланской. Съёмки всех выпусков шоу проходили до нового года.

«Друзья мои! В эту субботу финал моего любимого проекта «Ледниковый период»! В последнем шоу все пары катают свои любимые номера! Ну а я все победы отдаю Роме Костомарову, потому что он борется и, я знаю и верю, что победит», — написала Подольская в соцсетях.

Во вторник, 10 января, стало известно, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее его перевели в центр в Коммунарке. Несмотря на то, что Костомаров находится на ЭКМО и подключён к аппарату ИВЛ, его состояние остаётся стабильно тяжёлым. При этом в новогодние праздники Костомаров выступал в шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз», которое проходило в том числе и на открытом воздухе.