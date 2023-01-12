Актриса Екатерина Гусева попросила молиться за фигуриста Романа Костомарова

Актриса Екатерина Гусева, которая каталась с олимпийским чемпионом Романом Костомаровым в первом сезоне «Ледникового периода», попросила молиться за фигуриста, находящегося в больнице в тяжёлом состоянии.
«Прошу ваших молитв.
О, Премилосёрдый Боже, Отче, Сыне и Святый Душе, в Нераздельней Троице покланяемый и славимый, призри благоутробно на раба Твоего РОМАНА, болёзнию одержимаго; отпусти ему вся согрешения его; подай ему исцелёние от болёзни; возврати ему здравие и силы телесные; подай ему долгодёнственное и благоденственное житие, мирныя Твой и премирныя блага, чтобы óн вмéсте с нами приносил благодарныя мольбы Тебе, Всещедрому Богу и Создателю нашему. Пресвятая Богородица, всесильным заступлёнием Твоим помоги мне умолить Сына Твоего, Бога моего, об исцелёнии раба Божия РОМАНА.
Все святые и ангелы Господни, молите Бога о больном рабе Его РОМАНЕ. Аминь.
Кому не в тягость, в православном храме закажите сорокоуст о здравии р.б.Романа. Врачи всё делают, а мы с вами окажем молитвенную помощь», — написала Гусева в соцсетях.
Во вторник, 10 января, стало известно, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее его перевели в центр в Коммунарке. Несмотря на то, что Костомаров находится на ЭКМО и подключён к аппарату ИВЛ, его состояние остаётся стабильно тяжёлым. При этом в новогодние праздники Костомаров выступал в шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз», которое проходило в том числе и на открытом воздухе.
- 12 января 2023
-
22:10
-
21:59
-
20:46
-
18:51
-
18:36
-
18:26
-
15:32
-
15:13
-
14:35
-
13:10
-
12:36
-
11:41
-
11:40
-
11:11
-
10:19
-
09:41
- 11 января 2023
-
22:32
-
22:23
-
20:25
-
19:26
-
19:15
-
18:41
-
18:26
-
17:33
-
16:55
-
16:17
-
15:18
-
14:40
-
14:22
-
13:17
-
13:10
-
12:50
-
12:21
-
12:03
-
11:25