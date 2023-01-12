Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Актриса Екатерина Гусева попросила молиться за фигуриста Романа Костомарова

Актриса Екатерина Гусева попросила молиться за фигуриста Романа Костомарова
Комментарии

Актриса Екатерина Гусева, которая каталась с олимпийским чемпионом Романом Костомаровым в первом сезоне «Ледникового периода», попросила молиться за фигуриста, находящегося в больнице в тяжёлом состоянии.

«Прошу ваших молитв.

О, Премилосёрдый Боже, Отче, Сыне и Святый Душе, в Нераздельней Троице покланяемый и славимый, призри благоутробно на раба Твоего РОМАНА, болёзнию одержимаго; отпусти ему вся согрешения его; подай ему исцелёние от болёзни; возврати ему здравие и силы телесные; подай ему долгодёнственное и благоденственное житие, мирныя Твой и премирныя блага, чтобы óн вмéсте с нами приносил благодарныя мольбы Тебе, Всещедрому Богу и Создателю нашему. Пресвятая Богородица, всесильным заступлёнием Твоим помоги мне умолить Сына Твоего, Бога моего, об исцелёнии раба Божия РОМАНА.

Все святые и ангелы Господни, молите Бога о больном рабе Его РОМАНЕ. Аминь.

Кому не в тягость, в православном храме закажите сорокоуст о здравии р.б.Романа. Врачи всё делают, а мы с вами окажем молитвенную помощь», — написала Гусева в соцсетях.

Во вторник, 10 января, стало известно, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее его перевели в центр в Коммунарке. Несмотря на то, что Костомаров находится на ЭКМО и подключён к аппарату ИВЛ, его состояние остаётся стабильно тяжёлым. При этом в новогодние праздники Костомаров выступал в шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз», которое проходило в том числе и на открытом воздухе.

Олимпийский чемпион — в реанимации после шоу! Что известно о состоянии Романа Костомарова Олимпийский чемпион — в реанимации после шоу! Что известно о состоянии Романа Костомарова
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023