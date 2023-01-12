Актриса Екатерина Гусева попросила молиться за фигуриста Романа Костомарова

Актриса Екатерина Гусева, которая каталась с олимпийским чемпионом Романом Костомаровым в первом сезоне «Ледникового периода», попросила молиться за фигуриста, находящегося в больнице в тяжёлом состоянии.

«Прошу ваших молитв.

О, Премилосёрдый Боже, Отче, Сыне и Святый Душе, в Нераздельней Троице покланяемый и славимый, призри благоутробно на раба Твоего РОМАНА, болёзнию одержимаго; отпусти ему вся согрешения его; подай ему исцелёние от болёзни; возврати ему здравие и силы телесные; подай ему долгодёнственное и благоденственное житие, мирныя Твой и премирныя блага, чтобы óн вмéсте с нами приносил благодарныя мольбы Тебе, Всещедрому Богу и Создателю нашему. Пресвятая Богородица, всесильным заступлёнием Твоим помоги мне умолить Сына Твоего, Бога моего, об исцелёнии раба Божия РОМАНА.

Все святые и ангелы Господни, молите Бога о больном рабе Его РОМАНЕ. Аминь.

Кому не в тягость, в православном храме закажите сорокоуст о здравии р.б.Романа. Врачи всё делают, а мы с вами окажем молитвенную помощь», — написала Гусева в соцсетях.

Во вторник, 10 января, стало известно, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее его перевели в центр в Коммунарке. Несмотря на то, что Костомаров находится на ЭКМО и подключён к аппарату ИВЛ, его состояние остаётся стабильно тяжёлым. При этом в новогодние праздники Костомаров выступал в шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз», которое проходило в том числе и на открытом воздухе.