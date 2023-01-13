Источник: у Костомарова тело начало синеть, доктора боятся давать прогнозы

Стали известны новые подробности о состоянии олимпийского чемпиона Романа Костомарова. Тело спортсмена начало синеть из-за сепсиса, сообщает StarHit, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.
«В клинику уже приезжал министр здравоохранения, интересовался состоянием Романа. Он под круглосуточным наблюдением, лежит в общей четырёхместной реанимации для кардиологических больных. Это самое сильное отделение в Коммунарке. Доктора делают всё возможное, но боятся давать прогнозы. Из-за сепсиса тело начало синеть, особенно ноги. Всё началось с пневмонии — возможно, лёгкие были слишком ослабшие на момент заболевания, поэтому всё развивалось так стремительно. Видимых болезней до этого у Романа не было», – говорится в заявлении источника.
Во вторник, 10 января, стало известно, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее его перевели в центр в Коммунарке. Несмотря на то что Костомаров находится на ЭКМО и подключён к аппарату ИВЛ, его состояние остаётся стабильно тяжёлым. При этом в новогодние праздники Костомаров выступал в шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз», которое проходило в том числе на открытом воздухе.
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