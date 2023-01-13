Стало известно, кто заменит Ксению Синицыну на Кубке Первого канала
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Российская фигуристка Ксения Синицына не сможет выступить на Кубке Первого канала, который состоится 21-22 января в Москве. Об этом сообщила сама фигуристка. Причиной снятия с турнира стала травма. Синицыну заменит Алина Горбачёва.
«К сожалению, я не выступлю на Кубке Первого канала по медицинским показаниям. Неделю назад начала болеть нога. Сделали МРТ, оказался стрессовый перелом малоберцовой кости голени», — цитирует Синицыну «РИА Новости Спорт».
Помимо Горбачёвой, в женских соревнованиях примут участие Софья Акатьева, Анастасия Зинина, Вероника Яметова, Елизавета Туктамышева, Камила Валиева, Софья Муравьёва и Аделия Петросян.
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