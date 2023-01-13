Источник: чемпионат России по фигурному катанию — 2024 примет Челябинск
Поделиться
Появилась предварительная информация о месте проведения чемпионата России по фигурному катанию — 2024.
Сообщается, что соревнования пройдут в Челябинске.
«Есть предварительная договорённость и о проведении в Челябинске чемпионата России по фигурному катанию. Однако официального подтверждения этому ни город-организатор, ни представители ФФКР публично не дали. По нашей информации, в скором времени это произойдёт, и наш город снова будет готовиться к ярким и красивым соревнованиям, которые станут прекрасным подарком южноуральцам к новогодним праздникам», — пишет издание «Первый областной».
Отметим, что Челябинск уже трижды принимал чемпионат России по фигурному катанию — в сезонах-1992/1993, 2016/2017 и 2020/2021.
Комментарии
- 13 января 2023
-
14:50
-
14:18
-
13:56
-
11:59
-
11:01
- 12 января 2023
-
22:10
-
21:59
-
20:46
-
18:51
-
18:36
-
18:26
-
15:32
-
15:13
-
14:35
-
13:10
-
12:36
-
11:41
-
11:40
-
11:11
-
10:19
-
09:41
- 11 января 2023
-
22:32
-
22:23
-
20:25
-
19:26
-
19:15
-
18:41
-
18:26
-
17:33
-
16:55
-
16:17
-
15:18
-
14:40
-
14:22
-
13:17
Партнерский контент