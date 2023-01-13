Источник: чемпионат России по фигурному катанию — 2024 примет Челябинск

Появилась предварительная информация о месте проведения чемпионата России по фигурному катанию — 2024.

Сообщается, что соревнования пройдут в Челябинске.

«Есть предварительная договорённость и о проведении в Челябинске чемпионата России по фигурному катанию. Однако официального подтверждения этому ни город-организатор, ни представители ФФКР публично не дали. По нашей информации, в скором времени это произойдёт, и наш город снова будет готовиться к ярким и красивым соревнованиям, которые станут прекрасным подарком южноуральцам к новогодним праздникам», — пишет издание «Первый областной».

Отметим, что Челябинск уже трижды принимал чемпионат России по фигурному катанию — в сезонах-1992/1993, 2016/2017 и 2020/2021.