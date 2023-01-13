«Он сильный, я знаю». Тодоренко эмоционально высказалась о состоянии Костомарова

Телеведущая Регина Тодоренко поддержала олимпийского чемпиона Романа Костомарова. Вместе со спортсменом она выступала в шоу «Ледниковый период».

«Роман Сергеевич сейчас борется за жизнь. Он сильный, я точно знаю. Молюсь! Мы вместе с тобой, чемпион», — написала Тодоренко в социальных сетях.

Во вторник, 10 января, стало известно, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее его перевели в центр в Коммунарке. Несмотря на то что Костомаров находится на ЭКМО и подключён к аппарату ИВЛ, его состояние остаётся стабильно тяжёлым. При этом в новогодние праздники Костомаров выступал в шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз», которое проходило в том числе на открытом воздухе.

Ранее источник сообщил, что тело Костомарова начало синеть из-за сепсиса.