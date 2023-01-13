Мишин сообщил о своём выздоровлении
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин выздоровел. Об это сам специалист сообщил «РИА Новости Спорт».
Ранее врачи подозревали у Мишина пневмонию. Тренер испытывал жар.
Напомним, 11 января супруга Мишина Татьяна заявила, что он заболел на чемпионате России в Красноярске, который проходил 22-25 декабря. С конца декабря специалист не проводил тренировки, чтобы не заразить учеников.
Ранее 81-летний специалист говорил о планах вернуться к работе к Кубку Первого канала, который пройдет с 21 по 22 января в Москве.
За свою карьеру Алексей Мишин работал с такими всемирно известными фигуристами, как Алексей Урманов, Алексей Ягудин, Евгений Плющенко, Елизавета Туктамышева, Каролина Костнер и многие другие.
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