Мишин сообщил о своём выздоровлении

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин выздоровел. Об это сам специалист сообщил «РИА Новости Спорт».

Ранее врачи подозревали у Мишина пневмонию. Тренер испытывал жар.

Напомним, 11 января супруга Мишина Татьяна заявила, что он заболел на чемпионате России в Красноярске, который проходил 22-25 декабря. С конца декабря специалист не проводил тренировки, чтобы не заразить учеников.



Ранее 81-летний специалист говорил о планах вернуться к работе к Кубку Первого канала, который пройдет с 21 по 22 января в Москве.

За свою карьеру Алексей Мишин работал с такими всемирно известными фигуристами, как Алексей Урманов, Алексей Ягудин, Евгений Плющенко, Елизавета Туктамышева, Каролина Костнер и многие другие.