Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Алина Загитова опубликовала фотографии с отдыха в ОАЭ

Алина Загитова опубликовала фотографии с отдыха в ОАЭ
Комментарии

Олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова опубликовала фотографии с отдыха в ОАЭ.

Загитова позирует во время прогулки на яхте в Персидском заливе. На нежно-розовый купальник небрежно накинут белый летний костюм, не скрывающий шикарную фигуру и длинные ноги девушки.

«Наслаждаюсь этим моментом», — подписала снимки Загитова.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Алины Загитовой.

Загитова объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года и с тех пор не участвовала в соревнованиях. Алина учится на факультете журналистики и работает на телевидении в качестве корреспондента и ведущей, также фигуристка принимает участие в различных ледовых шоу.

Щербакова и Загитова? А может, снова Загимед? Предлагаем капитанов на Кубок Первого канала Щербакова и Загитова? А может, снова Загимед? Предлагаем капитанов на Кубок Первого канала
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023