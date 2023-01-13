Источник: Грассль будет готовиться к чемпионату Европы — 2023 в группе Тутберидзе

Серебряный призёр чемпионата Европы — 2022 20-летний итальянский фигурист Даниэль Грассль будет готовиться к первенству континента 2023 года в команде российского тренера Этери Тутберидзе.

«Даниэль пока остаётся в Москве, будет готовиться к чемпионату Европы в команде Тутберидзе», — приводит «РИА Новости Спорт» слова своего источника, знакомого с ситуацией.

Грассль приехал в Москву 5 января, о чём сразу же сообщил в соцсетях ученик Тутберидзе Арсений Федотов, опубликовав фото с Даниэлем из «Хрустального». Ранее Грассль расстался со своим тренером Лоренцо Магри после неудачного выступления на чемпионате Италии, где он не смог завоевать медаль.

Чемпионат Европы пройдет с 23 по 29 января в Эспоо (Финляндия).