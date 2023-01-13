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Супруга Костомарова опровергла сообщения об ухудшении состояния фигуриста

Супруга Костомарова опровергла сообщения об ухудшении состояния фигуриста
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Чемпионка мира 2009 года в танцах на льду Оксана Домнина опровергла сообщения СМИ об ухудшении состояния её мужа, олимпийского чемпиона 2006 года Романа Костомарова, который находится в реанимации клинического центра «Коммунарка».

Ранее СМИ сообщили о переходе пневмонии в двустороннюю и развитии у фигуриста двустороннего гидроторакса, который деформирует лёгкие.

«Ухудшений на данный момент нет, состояние на данный момент стабильно тяжёлое», — приводит слова Домниной ТАСС.

Во вторник, 10 января, стало известно, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее его перевели в центр в Коммунарке. Несмотря на то что Костомаров находится на ЭКМО и подключён к аппарату ИВЛ, его состояние остаётся стабильно тяжёлым. При этом в новогодние праздники Костомаров выступал в шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз», которое проходило в том числе на открытом воздухе.

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