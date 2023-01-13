Юрист объяснила, что значит решение ДК РУСАДА оправдать Валиеву

Спортивный юрист Анна Анцелиович высказалась о решении дисциплинарного комитета РУСАДА оправдать Камилу Валиеву. Об этом стало известно из сообщения на сайте Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).



«РУСАДА не совсем оправдало Валиеву, потому что факт нарушения установлен, но также они признали отсутствие вины Валиевой из-за халатности. Это другое решение. То решение, которое сейчас обжалуется в CAS со стороны ВАДА — это не вынесение решения, которое приравнивается к признанию отсутствия нарушения. С физической точки зрения это совсем другое решение.



Не совсем понимаю судьбу предыдущей апелляции, ВАДА должно её отозвать, потому что нет для неё оснований. Есть решение совсем другое, РУСАДА его вынесло. Да, не в срок, но решение есть. Как я понимаю, та апелляция завершится, а сейчас они будут рассматривать возможность подачи апелляции в CAS на новое решение.



Не знаем, когда они получили полный пакет и получили ли. Но после его получения у ВАДА есть 21 день, в течение которых они рассмотрят полный пакет, увидят, есть ли основания применения в концепции отсутствия вины и халатности или нет таких оснований, и тогда уже будут принимать решение — идти ли в CAS обжаловать это решение», — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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