Источник: у Костомарова нарушился сердечный ритм, состояние крайне тяжёлое

Стали известны новые подробности о состоянии олимпийского чемпиона Романа Костомарова. У спортсмена нарушился сердечный ритм и обострился сепсис, сообщает StarHit, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.
Сейчас состояние 45-летнего фигуриста оценивается как крайне тяжёлое. У именитого спортсмена возникли проблемы с сердцем: начала развиваться мерцательная аритмия. Специалисты пытаются восстановить пульсирование, также они борются с прогрессирующим сепсисом.
Романа госпитализировали ночью 10 января. К утру самочувствие олимпийского чемпиона ухудшилось, и врачи подключили его к ИВЛ, ЭКМО, а затем ввели в искусственную кому. Сначала фигурист лежал в центральной больнице, позже его перевели в Коммунарку — с того времени Костомаров не приходил в сознание.
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