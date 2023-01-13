Роднина: оправдание Валиевой — позитивная новость, но нужно дождаться решения CAS

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о решении дисциплинарного комитета РУСАДА оправдать Камилу Валиеву. Об этом стало известно из сообщения на сайте Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).



«Оправдание Валиевой — позитивная новость, но нужно дождаться дальнейших действий и решения CAS. Надежда на то, что нашим ребятам дадут золотые медали командного турнира, есть. Не нужно забывать, что это именно CAS допустил Валиеву до прокатов на Олимпиаде в Пекине.

Что касается расследования РУСАДА, то оно велось в закрытом формате, так что это неудивительно, что мы не знаем подробностей», — приводит слова Родниной «РБ Спорт».

Положительный результат дал допинг-тест Валиевой, сданный 25 декабря 2021 года. Об этом стало известно 8 февраля 2022 года, после того как Валиева помогла сборной России выиграть командный турнир. Медали до сих пор не вручены. В ноябре, не дождавшись решения РУСАДА, ВАДА передало дело Валиевой в CAS.