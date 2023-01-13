Камила Валиева убрала из профиля в соцсетях золото чемпионата России — 2022

После решения дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) аннулировать результаты Камилы Валиевой на чемпионате России – 2022 фигуристка убрала из профиля в соцсетях золото национального первенства. Валиева оставила только два серебра, завоёванные на чемпионатах страны 2021 и 2023 годов.

Сегодня, 13 января, Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) сообщило о получении решения дисциплинарного комитета РУСАДА, который оправдал Валиеву, но аннулировал её результат, показанный в день взятия положительного допинг-теста – 25 декабря 2021 года. Именно в этот день Камила выиграла золото чемпионата России.

Судьбу остальных наград Камилы в сезоне-2021/2022 решит CAS, куда ВАДА в ноябре, не дожидаясь решения дисциплинарного комитета РУСАДА, отправило дело Валиевой.