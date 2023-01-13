Ягудин: верю ли, что ситуация с Валиевой разрешится положительно? Я всегда был оптимистом
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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался о решении дисциплинарного комитета РУСАДА оправдать Камилу Валиеву. Об этом стало известно из сообщения на сайте Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).
«Верю ли, что ситуация с Валиевой разрешится положительно? Я всегда был оптимистом», — сказал Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Положительный результат дал допинг-тест Валиевой, сданный 25 декабря 2021 года. Об этом стало известно 8 февраля 2022 года, после того как Валиева помогла сборной России выиграть командный турнир. Медали до сих пор не вручены. В ноябре, не дождавшись решения РУСАДА, ВАДА передало дело Валиевой в CAS.
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