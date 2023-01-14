Глава USADA — о признании Валиевой невиновной: мир не может принять это корыстное решение

Генеральный директор антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт высказался о решении дисциплинарного комитета РУСАДА оправдать Камилу Валиеву.



«ВАДА и Международный союз конькобежцев должны обжаловать это решение ради доверия к антидопинговой системе и ради прав всех спортсменов. Мир никак не может принять это корыстное решение РУСАДА, которое в недавнем прошлом было ключевым инструментом российского спонсируемого государством допингового мошенничества и не соответствует требованиям. Правосудие требует полного, справедливого, публичного слушания за пределами России», — приводит слова Тайгарта CNN.

Сегодня дисциплинарный комитет РУСАДА оправдал фигуристку Камилу Валиеву по делу о допинг-пробе, взятой в декабре прошлого года, и направил соответствующее извещение во Всемирное антидопинговое агентство. Сообщается о намерении ВАДА подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд.