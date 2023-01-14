Олимпийский комитет США выступил с обращением к ВАДА после известий о Валиевой

Олимпийский и Паралимпийский комитет США выступил с обращением к Всемирному допинговому агентству (ВАДА) после решения дисциплинарного комитета РУСАДА оправдать Камилу Валиеву.
Сегодня дисциплинарный комитет РУСАДА оправдал фигуристку Камилу Валиеву по делу о допинг-пробе, взятой в декабре прошлого года, и направил соответствующее извещение ВАДА. ВАДА в ответ сообщило о намерении подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд.
«По мере того как мы приближаемся к годовщине Игр в Пекине, по-прежнему очень важно, чтобы спортсмены командных соревнований по фигурному катанию, которые соревновались в Пекине, получили заслуженный допуск к соревнованиям. Мы благодарим ВАДА за их приверженность к рассмотрению этого вопроса и максимально быстрому продвижению процесса», — приводит слова заявления организации CNN.
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