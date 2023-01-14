Татьяна Навка: прошу всех подписчиков помолиться за здоровье Ромы Костомарова

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка, выступавшая в паре с Романом Костомаровым, в очередной раз выразила поддержку фигуристу.
Напомним, во вторник, 10 января, стало известно, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее его перевели в центр в Коммунарке. Несмотря на то что Костомаров находится на ЭКМО и подключён к аппарату ИВЛ, его состояние остаётся стабильно тяжёлым. При этом в новогодние праздники Костомаров выступал в шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз», которое проходило в том числе на открытом воздухе. Вчера, 13 января, одно из российских СМИ сообщило, что у спортсмена нарушился сердечный ритм и обострился сепсис.
«Самое моё главное желание на данный момент, чтобы Рома Костомаров поправился. Прошу всех моих подписчиков, поклонников фигурного катания и просто неравнодушных людей помолиться о его здоровье», — написала Навка в своих социальных сетях.
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