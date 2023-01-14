Дюамель — о невиновности Валиевой: и кто в это поверит? Отдайте чистым спортсменам медали!

Олимпийская чемпионка 2018 года в командном турнире, двукратная чемпионка мира канадская фигуристка Меган Дюамель эмоционально отреагировала на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по делу фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее стало известно, что РУСАДА оправдало Валиеву по делу о нарушении антидопинговых правил. Дисциплинарный комитет РУСАДА постановил, что Валиева должна быть дисквалифицирована лишь на один день чемпионата России 2021 года, когда была сдана положительная проба.

«И кто в это поверит? Отдайте остальным их олимпийские медали! К каждому делу о допинге нужно относиться одинаково. Поддержите чистых спортсменов и чистые команды, это то, чего они заслуживают», — написала Дюамель в своих социальных сетях, отметив ВАДА, ISU и МОК.