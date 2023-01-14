Американка, избежавшая наказания за допинг, требует дисквалификации Валиевой

Трёхкратный серебряный призёр чемпионата США в парном катании Джессика Калаланг отреагировала на решение дисциплинарного комитета РУСАДА по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.
Ранее стало известно, что РУСАДА оправдало Валиеву по делу о нарушении антидопинговых правил. Дисциплинарный комитет РУСАДА постановил, что Валиева должна быть дисквалифицирована лишь на один день чемпионата России 2021 года, когда была сдана положительная проба.
«Хм… Это кажется абсолютно справедливым и непредвзятым (эмодзи – «сарказм»). Допинг есть допинг, он автоматически должен приравниваться к наказанию. ВАДА должно подать апелляцию. КОНЕЦ», — написала Калаланг в своих социальных сетях.
Напомним, в 2021 году Калаланг сдала положительную допинг-пробу, в которой было обнаружено запрещённое вещество — стимулятор 4-CPA. Американке грозило до четырёх лет дисквалификации, однако фигуристке удалось избежать сурового наказания, и уже через восемь месяцев все обвинения против неё были сняты. Оказалось, допинг попал в организм спортсменки через косметику.
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