Валерия Ланская — Костомарову: Ромочка, я отдам тебе своё крыло. Только лети, пожалуйста

Актриса Валерия Ланская посвятила фигуристу Роману Костомарову пост в социальной сети.

«Ромочка, Рома, я отдам тебе своё крыло! Ты только лети, пожалуйста!» — написала 36-летняя артистка.

Напомним, в начале января Роман Костомаров выступал в ледовых шоу. По слухам, тогда у него была высокая температура, но спортсмен не стал ставить работу на паузу.

Сообщалось, что Романа госпитализировали ночью 10 января. К утру самочувствие олимпийского чемпиона ухудшилось, и врачи подключили его к ИВЛ, ЭКМО, а затем ввели в искусственную кому. Сначала фигурист лежал в центральной больнице, позже его перевели в «Коммунарку» — с того времени Костомаров не приходил в сознание. Сейчас состояние 45-летнего фигуриста оценивается как крайне тяжёлое.