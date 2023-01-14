Валерия Ланская — Костомарову: Ромочка, я отдам тебе своё крыло. Только лети, пожалуйста
Поделиться
Актриса Валерия Ланская посвятила фигуристу Роману Костомарову пост в социальной сети.
«Ромочка, Рома, я отдам тебе своё крыло! Ты только лети, пожалуйста!» — написала 36-летняя артистка.
Напомним, в начале января Роман Костомаров выступал в ледовых шоу. По слухам, тогда у него была высокая температура, но спортсмен не стал ставить работу на паузу.
Сообщалось, что Романа госпитализировали ночью 10 января. К утру самочувствие олимпийского чемпиона ухудшилось, и врачи подключили его к ИВЛ, ЭКМО, а затем ввели в искусственную кому. Сначала фигурист лежал в центральной больнице, позже его перевели в «Коммунарку» — с того времени Костомаров не приходил в сознание. Сейчас состояние 45-летнего фигуриста оценивается как крайне тяжёлое.
Комментарии
- 14 января 2023
-
19:47
-
19:04
-
18:36
-
16:10
-
15:51
-
15:18
-
13:42
-
11:39
-
00:29
-
00:22
-
00:11
- 13 января 2023
-
23:02
-
22:47
-
22:28
-
22:19
-
22:15
-
20:27
-
20:20
-
20:07
-
19:57
-
19:55
-
19:44
-
19:33
-
18:39
-
18:13
-
17:40
-
17:22
-
15:25
-
14:50
-
14:18
-
13:56
-
11:59
-
11:01
- 12 января 2023
-
22:10
-
21:59
Партнерский контент