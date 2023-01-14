Роман Костомаров расплакался в финале «Ледникового периода»
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Российский фигурист Роман Костомаров расплакался в финале шоу «Ледниковый период».
Финал «Ледникового периода» был снят с эфира в московском часовом поясе из-за смерти актрисы Инны Чуриковой. При этом в некоторых регионах финал «Ледникового периода» уже показали.
Роман Костомаров и его партнёрша Валерия Ланская выступили в финале популярного проекта Первого канала «Ледниковый период». Программу записывали в декабре 2022 года, когда фигурист ещё хорошо себя чувствовал. 10 января Роман попал в реанимацию. К утру самочувствие олимпийского чемпиона ухудшилось, и врачи подключили его к ИВЛ, ЭКМО, а затем ввели в искусственную кому. Сейчас состояние 45-летнего фигуриста оценивается как крайне тяжёлое.
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