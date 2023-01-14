Лайшев назвал высказывание американки Калаланг в адрес Валиевой низким
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Руководитель центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев назвал низким высказывание американской фигуристки Джессики Калаланг в адрес россиянки Камилы Валиевой.
«Так говорить о своей коллеге — это чистое бескультурье и низость. Понятное дело, что есть конкуренция между россиянами и американцами, но должно быть достоинство и профессиональная этика по отношению друг к другу. А то, что происходит сейчас, просто безобразие, других слов нет.
Обращать внимание на такое абсолютно не стоит, а стоит ещё раз поздравить Камилу с положительным вердиктом. Мы все в неё верили, и у нас никогда не было сомнений в её чистоте», — приводит слова Лайшева «РИА Новости».
Ранее Джессика Калаланг призвала дисквалифицировать Камилу Валиеву.
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