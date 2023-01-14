Тренер Горшков подтвердил распад пары Хаврониной и Чиризано

Тренер Алексей Горшков подтвердил факт переписки Ирины Хаврониной с Дарио Чиризано, в которой партнёрша написала о распаде дуэта, однако не сказала об этом тренерскому штабу.

«Я знаю, что Ирина что-то там Дарио написала (о расставании). Она болеет, от неё информации мне никакой не поступало. Федерация тоже от неё сведений никаких не получала. Поэтому не знаю, что себе думает Хавронина», — приводит слова Горшкова «РИА Новости».

Отметим, что последним выступлением Хаврониной и Чиризано стал чемпионат России — 2023 по фигурному катанию в Красноярске. Они представили ритм-танец, за который получили 75,27 балла, и заняли промежуточное пятое место. После чего дуэт снялся с соревнований. В текущем сезоне Ирина и Дарио также выступили на двух этапах Гран-при России: в Сочи они заняли второе место, а в Москве — третье.



Хавронина и Чиризано вместе выигрывали юниорское первенство России, юношеские Олимпийские игры 2020 года, юниорские этапы Гран-при в Красноярске и Гданьске.