Тренер Горшков подтвердил распад пары Хаврониной и Чиризано

Тренер Алексей Горшков подтвердил факт переписки Ирины Хаврониной с Дарио Чиризано, в которой партнёрша написала о распаде дуэта, однако не сказала об этом тренерскому штабу.
«Я знаю, что Ирина что-то там Дарио написала (о расставании). Она болеет, от неё информации мне никакой не поступало. Федерация тоже от неё сведений никаких не получала. Поэтому не знаю, что себе думает Хавронина», — приводит слова Горшкова «РИА Новости».
Отметим, что последним выступлением Хаврониной и Чиризано стал чемпионат России — 2023 по фигурному катанию в Красноярске. Они представили ритм-танец, за который получили 75,27 балла, и заняли промежуточное пятое место. После чего дуэт снялся с соревнований. В текущем сезоне Ирина и Дарио также выступили на двух этапах Гран-при России: в Сочи они заняли второе место, а в Москве — третье.
Хавронина и Чиризано вместе выигрывали юниорское первенство России, юношеские Олимпийские игры 2020 года, юниорские этапы Гран-при в Красноярске и Гданьске.
- 14 января 2023
-
21:05
-
21:02
-
20:54
-
20:33
-
20:14
-
20:04
-
19:47
-
19:04
-
18:36
-
16:10
-
15:51
-
15:18
-
13:42
-
11:39
-
00:29
-
00:22
-
00:11
- 13 января 2023
-
23:02
-
22:47
-
22:28
-
22:19
-
22:15
-
20:27
-
20:20
-
20:07
-
19:57
-
19:55
-
19:44
-
19:33
-
18:39
-
18:13
-
17:40
-
17:22
-
15:25
-
14:50