МОК поддержал намерение ВАДА оспорить решение о невиновности Валиевой

Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал намерение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) обжаловать решение дисциплинарного антидопингового комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА), который оправдал фигуристку Камилу Валиеву по делу о нарушении антидопинговых правил.

«МОК приветствует заявление ВАДА о проведении полного обзора решения РУСАДА, чтобы рассмотреть дальнейшие действия и возможность скорейшего рассмотрения дела без дальнейших неоправданных задержек. Поскольку это касается теста, который был проведён вне Олимпийских игр, но оказывающий влияние на результаты в командном турнире и индивидуальных соревнований на зимней Олимпиаде в Пекине, МОК надеется, что дело будет рассмотрено как можно быстрее. Это также отвечает интересам всех участников, особенно спортсменов, которые ещё не смогли получить свои медали Игр 2022 года. Только завершение рассмотрения дела позволит Международному союзу конькобежцев установить окончательные результаты командного турнира, а МОК — принять решение о распределении медалей», — приводит заявление пресс-службы организации ТАСС.

Ранее стало известно, что РУСАДА оправдало Валиеву по делу о нарушении антидопинговых правил и сообщило о своём решении в ВАДА. Дисциплинарный комитет РУСАДА постановил, что Валиева должна быть дисквалифицирована лишь на один день чемпионата России 2021 года, когда была сдана положительная проба.