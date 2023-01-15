Евгения Медведева провела мастер-класс на ВДНХ. Видео

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева провела мастер-класс по фигурному катанию на ВДНХ.

Евгения Медведева провела мастер-класс на ВДНХ

Евгения Медведева — о том, почему фигурное катание называется фигурным

На зимней Олимпиаде 2018 года Евгения Медведева завоевала серебряную медаль, но после уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру. Перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях. 23-летняя Евгения Медведева получает высшее образование, работает на телевидении и участвует в ледовых шоу.



В последнем сезоне шоу «Ледниковый период» партнёр Медведевой, блогер Даня Милохин, неожиданно покинул программу. Сезон она завершила в паре с актёром Фёдор Федотов. Их дуэт занял второе место. Победителями стали Елизавета Арзамасова и Никита Кацалапов.